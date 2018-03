Sete corpos do acidente aéreo em NY são localizados Funcionários federais dos Estados Unidos informaram, neste domingo, que sete corpos foram resgatados após um acidente aéreo sobre o rio Hudson. Uma colisão entre um avião de pequeno porte e um helicóptero sobre o rio, no sábado, deixou nove mortos. Um pedaço do helicóptero também foi recuperado.