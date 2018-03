Sete dos principais crimes caem na cidade de SP Dos nove principais crimes na cidade de São Paulo, sete diminuíram em maio na comparação com o mesmo período de 2012, confirmando a tendência de queda na criminalidade que acontece desde abril. No Estado, a taxa de homicídios dolosos atingiu o menor índice dos últimos 12 anos, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Foram registrados 328 casos em maio, contra 332 em maio de 2012, levando a uma média de 9,3 assassinatos por 100 mil habitantes.