Sete pessoas acertam as dezenas da Quina Sete pessoas, de Brasília, de Goiânia, de Campo Grande, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo acertaram as cinco dezenas do concurso 1864 da Quina. Cada um vai receber o prêmio de R$ 112.413,10. A Quadra foi feita por 498 apostadores que receberão cada um o valor de R$ 899,39. Já o Terno teve 15.735 ganhadores que receberão o valor de R$ 37,95. Os números sorteados: 07 - 13 - 42 - 56 - 69.