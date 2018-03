Sete pessoas morreram em Hospital de Fortaleza

A Secretaria da Saúde do Ceará confirmou as mortes. Cinco haviam sido confirmadas no sábado, 10 e outras duas na segunda-feira 12. O secretário de Saúde do Ceará, Ciro Gomes, informou que a unidade passou por um processo de desinfecção. De acordo com a direção do hospital, não é possível afirmar que os pacientes morreram por conta da infecção da bactéria ou por complicação das doenças que tinham.

O Ministério Público do Estado do Ceará instaurou procedimento administrativo com o objetivo de apurar as mortes. Considerando a urgência que o caso requer, O MP enviou ofícios ao Conselho Regional de Medicina do Estado e ao Núcleo de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde do Estado, para que estes órgãos realizem inspeções junto à unidade hospitalar, com o envio de relatório à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública, no prazo de cinco dias.

A promotora de Justiça, Isabel Porto, pediu informações à direção do hospital sobre o problema. De acordo com ela, também foi aberto inquérito policial junto à Superintendência da Polícia Civil.

A Acinetobacter baumannii é uma bactéria comum em ambientes hospitalares com pacientes graves. Trata-se de uma bactéria resistente e muito contagiosa. A transmissão ocorre pelo contato direto com as mãos e objetos.