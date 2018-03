Sete pessoas são presas por fraude de leite em Goiás

O leite roubado pelos criminosos era adulterado com água, sal e açúcar em uma fazenda localizada na entrada de Buriti Alegre, que fica a 192 km da capital Goiânia. Ainda de acordo com a polícia, a bebida era armazenada em péssimas condições de higiene e até baratas foram encontradas em meio aos litros de leite. As investigações sobre a fraude da bebida em Goiás teve início no final do ano passado. Segundo informações da polícia, o produto era vendido para laticínios clandestinos do próprio Estado.