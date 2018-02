Sete PMs são presos em operação no Rio Até o momento, sete policiais militares, inclusive o comandante do 7º Batalhão da PM, Djalma Beltrami, e quatro traficantes, além de um menor de idade, foram presos na operação "Dezembro Negro" da Polícia Civil do Rio, contra policiais envolvidos com traficantes do Morro da Coruja, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.