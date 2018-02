Sete profissionais do 'Estado' recebem Prêmio Esso

No total, sete profissionais do "Estado" foram agraciados: os jornalistas David Friedlander, Leandro Modé, Fausto Macedo e Sonia Racy, o fotógrafo Epitácio Pessoa e os diagramadores Dennis Fidalgo Doimo e André Graciotti. A série de reportagens sobre as fraudes do Banco Panamericano renderam ao "Estado" o Esso na categoria Informação Econômica.

A instituição financeira, que pertencia ao empresário e apresentador de TV Silvio Santos, protagonizou fraudes que totalizaram R$ 4,3 bilhões. Seus diretores registravam créditos e ativos que não existiam para inflar os balanços do banco. O caso abalou o grupo empresarial e provocou constrangimentos no governo federal, pois a Caixa Econômica Federal havia se tornado sócia minoritária do banco menos de um ano antes das fraudes serem reveladas.

Coube ao repórter Leandro Modé falar pela equipe. Ele agradeceu ao jornal pela oportunidade e o espaço para publicar a série de reportagens e "ao mestres do jornalismo, em especial Celso Ming e José Paulo Kupfer". "Queria também lembrar que nesse momento em que todos nós sofremos com as instabilidades em relação ao futuro, o Prêmio Esso é uma lembrança de que sempre haverá espaço para o bom jornalismo seja ele em que plataforma for, digital ou impressa", disse Modé ao fim do seu discurso.

Na categoria Fotografia, o trabalho vencedor foi "Violência Abortada". As imagens flagram a ação de dois rapazes que tentam matar o jovem reciclador Adriano Carlos Gonçalves da Silva, 19 anos. Amarrado e diante da mira da arma dos rapazes, Adriano só escapou da morte depois que seus algozes perceberam que estavam sendo fotografados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muito emocionado, Pessoa agradeceu a Deus por ter permitido estar no local no momento em que o rapaz foi atacado. "Nós também tivemos medo, mas o medo do Adriano era, com certeza, maior do que o nosso. Quando o nosso trabalho ajudou a salvar a vida dele, aquele foi o maior prêmio da minha vida", disse o fotógrafo, fazendo agradecimento especial ao repórter José Maria Tomazela, com quem ele estava no momento do flagrante.

Na categoria Criação Gráfica para jornal, o "Estado" foi premiado por "Troca de olhares", sobre a abertura da exposição em São Paulo do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher (1898/1972). O trabalho foi publicado em abril pelo Guia.

O Prêmio Esso de Jornalismo foi para a "Folha de S. Paulo" com as reportagens dos jornalistas Andreza Matais, José Ernesto Credendio e Catia Seabra, sobre o enriquecimento do então ministro da Casa Civil, Antonio Palocci.

Na categoria Reportagem, o prêmio foi para a repórter Fabiana Moraes, do "Jornal do Commercio", de Recife, com o trabalho "O Nascimento de Joicy", que acompanhou a trajetória de um agricultor do interior de Pernambuco que mudou de sexo.