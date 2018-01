Setor de call center emprega um milhão no Brasil A área de serviços de call center e contact center está em franco crescimento no Brasil, gerando novas posições de trabalho. Esta foi uma das conclusões apontadas pela pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (ABRAREC) e a E-consulting, empresa especializada em consultoria estratégica. O estudo avaliou cerca de 100 empresas de contact center do País. No ano passado, essas companhias empregavam 230 mil pessoas e devem fechar 2006 com 280 mil trabalhadores. ?O índice chega a um milhão de pessoas, quando incluímos todos que direta ou indiretamente trabalham nos canais de relacionamento, tais como os fabricantes de hardware, software, integradores, consultorias e treinamento?, explica Roberto Meir, presidente da Abrarec. A pesquisa também aponta que o setor fechará 2006 com um crescimento de mais 20%, quando comparado com o ano passado, movimentando cerca de R$ 5,8 bilhões. O mesmo levantamento mostra o setor como o que mais investe em treinamento. Nas empresas entrevistadas, os profissionais de atendimento são treinados no mínimo duas vezes por ano, além disso, um em cada três atendentes tem curso superior. Offshore O setor de atendimento também está pronto para exportar atendimento, o chamado serviço ´offshore´, em que uma companhia atende clientes em outros países, a exemplo do que faz hoje a índia com o atendimento de diversas empresas norte-americanas. A vantagem para o Brasil seria o fuso horário, que permitiria um melhor atendimento àquele mercado. Todos os presidentes entrevistados pelo levantamento foram unânimes em admitir que o setor tem todas as condições para atender clientes globais, a partir das suas operações no Brasil. O maior problema apontado por eles é a falta de uma política pública que viabilize essa iniciativa. Os principais gargalos são: a falta de uma linha de financiamento para crescimento do setor, necessidade de uma nova revisão na política trabalhista e fiscal e criar uma estratégia de capacitação de mão-de-obra para línguas estrangeiras. De acordo com o estudo, as centrais de atendimento brasileiras têm infra-estrutura adequada, treinamento e qualificação constante, altos investimentos em tecnologia e profissionais flexíveis e cordiais, fatores que facilitam o bom atendimento. ?O Brasil não é mais um País industrial e sim de serviços, por isso, o governo federal precisa se voltar às necessidades deste segmento?, finaliza Meir.