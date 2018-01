Setor de tecnologia criou 300 mil postos de trabalho em 2006 Em 1998, ano em que foram feitas as privatizações nas empresas de telefonia, o então Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, previa que 100 mil empregos seriam gerados no setor. Naquela época, não se imaginava que a convergência de mídias e a oferta de novos serviços promoveriam uma enxurrada de novas vagas e oportunidades de carreira. Só neste ano, já foram criados mais de 300 mil postos de trabalho na área, segundo estudo da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). O maior empregador das telecomunicações hoje são os call centers, que ano a ano expandem sua oferta de vagas. Prova disso é que se torna cada vez mais raro encontrar alguém que nunca recebeu aquele telefone de uma operadora fazendo cobranças ou tentando vender algum produto. Só a empresa de recrutamento Luandre, por exemplo, contrata em média mil pessoas na atividade a cada mês, principalmente para o atendimento. ´É um ótimo meio para se entrar no mercado de trabalho, como primeiro emprego, pois a maior parte das empresas não exige experiência´, diz Andrea Tenuta, gerente de Marketing da Luandre. Conforme pesquisa realizada pela pós-graduação em Administração da PUC-SP e pela Associação Brasileira de Telesserviços (ABT), 76% dos call centers foram implantados após o processo de privatização do setor de telecomunicações. Com a necessidade de redução de custos cada vez maior nas empresas, terceirizar o serviço de atendimento ao cliente virou sinal de competitividade. O salário médio de quem está começando é de R$ 500, com carteira assinada e benefícios. ´Mas o crescimento da área afeta toda a cadeia, como supervisores, gerentes e até profissionais especializados e graduados, para um atendimento mais técnico´, diz Andréa. Na parte técnica, os call centers também empregam - e muito - conforme José Ailton Moreira da Silva, gerente de Telecomunicações da Catho Online, portal que realiza recrutamentos e coleta informações sobre o mercado de trabalho. ´Como a criação de call centers está em franca expansão, está se procurando muito também engenheiros e pessoas capacitadas para montar redes e controlar o tráfego de ligações.´ Celular Quando as empresas de telefonia foram privatizadas, imaginava-se a criação de empregos no setor seria principalmente resultado de novos investimentos das companhias privadas que adquiriram as antigas estatais de telefone fixo. No entanto, quem começou a esquentar o ritmo de contratações foram as operadoras de celular. ´Depois do período de reserva de mercado, de cinco anos, novas operadoras surgiram no mercado, como Tim e Oi, e investimentos em uma nova tecnologia, a GSM, trouxeram um número muito maior de pessoas para as telecomunicações´, diz Silva. Além disso, com o acesso cada vez maior à tecnologia, ter um celular ficou mais barato e o mercado de linhas móveis cresceu até chegar a milhões de usuários no Brasil. ´Isso também atraiu investimentos de fabricantes de aparelhos, que reestruturam unidades produtivas e contrataram principalmente trabalhadores em São Paulo e Manaus.´ Tecnologias A chegada da internet e informática aos meios de comunicação trouxe inúmeras possibilidades para se transmitir dados de voz. Com isso, também já começam a mudar as exigências para os profissionais técnicos das telecomunicações. ´Hoje em dia não basta entender apenas de telefonia, mas informática, redes e programação, por exemplo´, diz Silva. Para ele, outra grande nova área que deverá absorver profissionais é o de wireless, os sistemas de transmissão de dados sem fio. ´Já é possível até encontrar vagas pedindo por engenheiro ou técnico de wireless, o que é algo totalmente novo para o mercado brasileiro.´ Entre as empresas que contratam pessoas com conhecimentos atualizados estão as prestadoras de serviço de Voip - voz por protocolo de internet - que surgiram nos últimos anos. ´Só no Brasil existem mais de 20 operadoras novas neste sistema, que estão contratando gente nova e desenvolvendo produtos diferentes.´ Outras empresas, como prestadores de serviço de banda larga e operadoras de telefonia menores também já buscam um profissional com preparação diferenciada e atualizado com as novas tecnologias. Há casos como o da Conecta, operadora de telefonia que usa IP, protocolo de internet, em que todos os novos funcionários passam por treinamento. ´Nossa tecnologia é tão nova que não encontramos ninguém no mercado com o conhecimento que precisamos´, diz Jean Philip de Rogatis, presidente da Conecta. De acordo com ele, na companhia o que pesa na hora da contração não é o curso de graduação, que pode ir de engenharia até administração, mas sua capacidade de entrega ao trabalho. ´Hoje em dia não queremos só o técnico, mas uma pessoa que também saída lidar com o cliente e entender do negócio´, diz o executivo. A faixa etária média da empresa, e que reflete a realidade destas novas companhias, é de 28 anos. ´Por isso contratamos muitos trainees, que começam do zero e aprendem tudo desde o começo, para depois irem crescendo e alcançando cargos mais altos.´