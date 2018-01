Setor de tecnologia entra na luta contra mudanças climáticas

As principais companhias informáticas do mundo, como Intel, Google e Microsoft, se uniram para lançar uma iniciativa comum de economia de energia para lutar contra a mudança climática. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira 13, em Londres, a Intel e o Google anunciaram sua adesão a outras empresas e ONGs para o lançamento do projeto Climate Savers Computing, que pretende reduzir 54 milhões de toneladas ao ano em emissões de dióxido de carbono (CO2). Para conseguir este e outros objetivos, como a economia de € 4 bilhões em custos energéticos, o programa estabelecerá novos propósitos para o desenvolvimento de computadores e componentes que economizem energia. A iniciativa, que também terá a participação dos fabricantes de computadores IBM, Dell, HP, Fujitsu e Lenovo, fará um apelo para que as companhias fabriquem computadores com eficiência energética e ferramentas para a gestão do consumo elétrico no mundo todo. Perdas Segundo os diretores da Intel e do Google que compareceram à capital britânica, um computador pessoal convencional consome a metade da energia que recebe, enquanto um servidor perde um terço de seu consumo. Com os objetivos da iniciativa, o desperdício poderia ficar em 10% em ambos os casos, em um prazo de apenas três anos, por um custo que seria de € 15 por unidade no caso dos computadores. A vantagem dos novos computadores eficientes é que economizariam energia, por isso a despesa adicional por computador seria compensada no prazo de um ou dois anos nas contas de luz devido ao menor consumo de energia. O projeto pretende, além de fomentar novos sistemas eficientes na fabricação de computadores, conscientizar os usuários de computadores para que economizem energia. Segundo o vice-presidente da Intel, Pat Gelsinger, os computadores ajudaram a tornar o mundo mais eficiente, com redução de viagens, aumento da produtividade e facilitando as transações pela internet, "mas com as tecnologias atuais de economia de energia se podem conseguir mais objetivos". A redução de emissão de CO2 que poderia ser obtida com o programa Climate Savers Computing, de 54 milhões de toneladas ao ano, equivale à eliminação de 11 milhões de carros no mundo ou à plantação de árvores em uma superfície de 65 mil metros quadrados. Também participam do projeto, entre outros, a empresa de leilões pela internet eBay, o fabricante de microchips AMD, a companhia de redes informáticas Sun Microsystems e a rede de cafeterias Starbucks.