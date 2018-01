Setor de TV por assinatura cresce 18% em 2006 A Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) e o Sindicato das Empresas de TV por Assinatura (SETA) divulgaram os resultados do Levantamento Setorial Operadoras - ABTA/SETA de 2006. O setor encerrou o ano com faturamento bruto de $ 5,5 bilhões, um incremento de 18% em relação a 2005. Este resultado foi impulsionado pelo crescimento de 89% na base de assinantes de internet em alta velocidade. Em dezembro, as operadoras somavam 1.189.212 clientes do serviço. A base de assinantes de TV cresceu 15% em 2006, em relação ao ano anterior. Em dezembro, as operadoras ultrapassaram o total de 4,7 milhões de assinantes. O total de empregos da indústria também deu um salto: o total de funcionários próprios passou de 9.571 em 2005 para 10.952 em 2006, um aumento de 14%. O crescimento da base de assinantes de TV superou os dois anos anteriores: 8% em 2005 e 6% em 2004. ?Considerando a média de cerca de quatro telespectadores por domicílio, a TV por assinatura está disponível hoje para aproximadamente 20 milhões de pessoas?, comemora o diretor-executivo da ABTA, Alexandre Annenberg. Segundo ele, a estabilidade econômica e a oferta de novos serviços pelas operadoras são fatores que impulsionaram o crescimento da TV paga nos últimos anos. ?A banda larga é um serviço de extrema importância na inclusão digital e vem se tornando um serviço indispensável para muitos brasileiros?, observa Annenberg, frisando que a infra-estrutura da TV a cabo permite a oferta de um serviço de superior qualidade aos assinantes. A mensalidade de programação continua sendo a principal fonte de receita das operadoras, representando 84% do faturamento bruto do setor. A banda larga vem em seguida, sendo responsável por 11% do faturamento da indústria. Pay-per-view, taxas de adesão e outras modalidades de serviços somam os 5% restantes.