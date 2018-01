Setor público comprou R$ 419 milhões pela internet até agora Com um volume de transações quase duas vezes maior que o verificado no mesmo período do ano anterior, o setor público brasileiro fechou o primeiro trimestre de 2006 com R$ 419 milhões transacionados em em compras públicas realizadas integralmente por meios eletrônicos. O resultado segue a apuração do projeto e-Licitações, índice mensal desenvolvido por FF Pesquisa & Consultoria / e-stratégia pública e divulgado em parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - Camara-e.net. As transações cresceram 84% no primeiro trimestre deste ano se comparado ao mesmo período 2005, cuja movimentação foi de R$ 228 milhões. No entanto, o percentual em relação ao valor total comprado neste período ficou em 2,9%, representando uma queda em relação ao verificado nos últimos meses do ano anterior que teve média de 4% no último trimestre de 2005. Segundo a Camara-e.net, a baixa se deve à queda na utilização do pregão eletrônico em janeiro e fevereiro, tendo em março retornado ao valor médio de 4%. ?As compras de commodities sofrem os maiores impactos da sazonalidade de início de ano. Esta é uma flutuação que em nada modifica a tendência de aumento das compras eletrônicas verificada nos últimos meses de 2005?, diz Galileu Vieira, diretor de tecnologia da consultoria. No primeiro trimestre a participação dos Estados, em termos do valor negociado via compras eletrônicas, aumentou para 26%, enquanto em 2005 ela não passou de 17%. Isto provavelmente se deve à falta de aprovação do orçamento federal por parte do congresso, que aconteceu somente em abril. Para Cid Torquato, diretor executivo da Camara-e.net, ?um passo importante para o aprimoramento dos processos licitatórios por meios eletrônicos é o uso de certificação digital, que pode garantir maior segurança tecnológica e jurídica. Esta é uma das principais bandeiras da Camara-e.net!". O e-Licitações acompanha os pregões eletrônicos realizados no Comprasnet e Licitanet (Governo de Minas Gerais), BEC e pregões eletrônicos no Estado de São Paulo, compras do Banco do Brasil, do ComprasRS no Rio Grande do Sul, da RedeCompras de Pernambuco, e sistemas de compras eletrônicas das cidades de São Bernardo do Campo - SP, Jundiaí - SP, Itajaí - SC e Florianópolis - SC. A amostra, segundo as organizações, representa, respectivamente, 100% do universo de compras eletrônicas no nível federal, 50% estadual e 60% municipal.