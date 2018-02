Setor público tem superávit de R$8,2 bi em novembro-BC

Em 12 meses até novembro, o resultado primário acumulou superávit equivalente a 3,34 por cento do PIB, ou 137,6 bilhões de reais.

A dívida pública representou 36,6 por cento do PIB em novembro, ou 1,508 trilhão de reais. Em outubro, a relação estava em 37,4 por cento.

O déficit nominal ficou em 10,163 bilhões de reais no mês passado, um acumulado de 89,323 bilhões de reais.

Os governos regionais contribuíram com o superávit primário com uma economia de 2,623 bilhões de reais no mês, e com 33,471 bilhões de reais no acumulado do ano.

As empresas estatais contribuíram com 773 milhões de reais em novembro e com 2,774 bilhões de reais no ano, de acordo com o Banco Central.

A dívida bruta do governo atingiu 2,246 trilhões de reais ou 54,5 por cento do Produto Interno Bruto.

(Reportagem de Tiago Pariz)