Seu PC pode ajudar na luta contra a malária Alguns grandes problemas de física, engenharia ou química exigem o poder de processamento de supercomputadores. O que custa caro. E quando não existem recursos suficientes para bancar a ´ajuda´ dos grandes cérebros eletrônicos? A saída pode estar na computação distribuída, em que um grande problema é dividido em pequenos pedaços, de forma que até um computador pessoal possa realizar uma parte do cálculo. Um exemplo? O projeto Africa@home, desenvolvido pelo CERN - Laboratório Europeu de Partículas Físicas, berço de inovações como a World Wide Web, A primeira ação do programa é o recrutamento de voluntários que devem Baixar um programa criado pelos pesquisadores do Instituto Tropical Suíço (STI), o MalariaControl.net, uma simulação que ajuda a entender como a doença se espalha pelo continente. A idéia é que o programa ajude os pesquisadores a entender melhor como melhorar os resultados da introdução de novos tratamentos. O aplicativo, que pode ser baixado pela internet, funciona em segundo plano, ou seja, o usuário pode manter suas atividades corriqueiras no micro enquanto colabora com o projeto. Os resultados dos cálculos são enviados depois para um servidor central, na Universidade de Gênova, onde podem ser avaliados pelos pesquisadores. Em uma fase de testes, feita ao longo de meses com 500 voluntários, foi possível fazer simulações equivalentes a 150 anos de processamento em um único computador. A malária é responsável por cerca de um milhão de mortes/ano na África sub-saariana e a maior causa de mortalidade infantil em crianças com menos de cinco anos. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a Amazônia Legal registrou 584 mil casos da doença no ano passado. Esse número representa cerca de 25,8% a mais do que o notificado em 2004. Noventa pessoas morreram. Outros projetos A computação distribuída não é novidade. Outros projetos já envolveram outros tipos de simulação como arranjos de proteínas (para estudar a interação de substâncias para a área médica), caso do World Community Grid, envolvido com o estudo do proteoma, e que usa tecnologias da IBM para distribuição e análise dos dados. Outro exemplo clássico desse tipo de arranjo é o projeto Seti@home, que foi usado para avaliar milhões de horas de monitoramento de sinais de rádio emitidos por estrelas, em busca de sinais de vida extraterrestre.