Seu PC também precisa de uma faxina física O trato no computador não fica completo sem uma limpeza externa para tirar toda a poeira acumulada em 2008. Vire o teclado de ponta cabeça e dê uma boa chacoalhada para tirar o pó. Em seguida, passe um aspirador entre as teclas. Pode ser o aspirador comum de casa mesmo, mas, se preferir, existem aparelhos menores especiais para limpar o PC, que permitem acessar lugares mais difíceis. Também existem sprays de ar comprimido que ajudam a tirar a sujeira acumulada entre as teclas. Passe um pano ligeiramente úmido no teclado, em volta do monitor e do próprio computador. Não molhe o pano demais porque qualquer gotícula de água pode penetrar nos circuitos e danificar a máquina. Para limpar a tela do monitor, use um pano bem macio e seco, principalmente no caso de monitores de LCD, que riscam facilmente. Nunca use produtos químicos na tela ou na carcaça do computador. Eles podem danificar o equipamento. Outra opção são os kits de limpeza específicos, que já vêm com um pano e um líquido especiais. DENTRO DO PC Muita poeira fica acumulada dentro do computador, junto das placas. Mas só é recomendado abrir a máquina se você tiver certeza do que está fazendo. Segure por 30 segundos em uma superfície metálica para tirar a eletricidade estática do corpo. Retire todos os cabos do computador e abra o gabinete. Passe apenas um aspirador ou spray de ar comprimido para tirar a poeira, sem fazer nenhum movimento brusco que possa danificar as placas ou desconectar os cabos. Não use panos. Para fazer uma limpeza completa, leve o PC a um técnico. F.S. LIMPEZA | KIT PARA TELAS PRODUTO | SVC2540/10E PREÇO | R$ 39,90 WEB | americanas.com.br DETALHES | LCD e plasma ASPIRADOR | THE BOSS Z56 FABRICANTE | Eletrolux PREÇO | R$ 99,90 WEB | www.submarino.com.br DETALHES | O aspirador portátil é bom para limpar o teclado e tirar a poeira do gabinete