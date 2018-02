Sexta-feira será de chuva em grande parte do País A chuva continua em grande parte do país, principalmente nas regiões da Amazônia e Sudeste, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) manterá o tempo com muitas nuvens e com pancadas de chuva em grande parte dos Estados do Norte, do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil além do oeste e sul do Maranhão, sul do Piauí, centro-oeste e sul da Bahia.