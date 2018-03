Sexto protesto será hoje, na Praça da Sé O Movimento do Passe Livre (MPL) marcou para às 17 horas desta terça-feira, com concentração na Praça da Sé, a sexta manifestação pela redução da tarifa do transporte público em São Paulo. Até o fim da noite de ontem, pouco mais de 80 mil pessoas já haviam confirmado participação no protesto, dentre o 1 milhão de pessoas convidadas. No texto de apresentação do ato, o MPL diz: "O destino é claro, único, objetivo e específico: revogar o aumento". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.