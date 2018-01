‘SFIV’ consegue recriar a experiência do fliperama O maior barato de jogar um game de luta é desafiar oponentes humanos. Jogar contra a máquina é bom, mas nada se compara à satisfação sublime de ouvir o gemido de desespero de um oponente humano, sentado ao seu lado, olhando impotente enquanto você encaixa combinações de golpes seguidas. Essa é a essência dos jogos de luta. Street Fighter iniciou a tradição dos combates em casa quando surgiu a versão para Super Nintendo. A intensidade e o aspecto social das partidas, que permitiam que pequenos campeonatos fossem formados, ficaram cristalizados como o padrão para todos os games do gênero que vieram depois. Fiel à própria tradição, SFIV é perfeito para jogar em casa com os amigos. As lutas carregam rápido, os combates se resolvem em poucos minutos, por isso é ideal para uma reunião de amigos. Mas o grande desafio é oferecer uma boa experiência online. Até hoje, nenhum jogo de luta para consoles havia conseguido recriar genuinamente a sensação de jogar no fliperama. SFIV não só conseguiu a façanha como definiu um novo parâmetro de jogo online. É possível configurar o game para permitir que partidas online aconteçam enquanto se joga contra a máquina. Funciona como no fliperama: você joga sozinho e, a qualquer momento, alguém pode interromper seu jogo para desafiá-lo. O jogador pode inclusive escolher o nível de habilidade dos oponentes. Nos combates online, o jogador acumula pontos por vitórias. E aí está a sacada: a cada derrota, o jogador perde parte desse placar, o que permite que a habilidade de cada um seja quantificada pelo número de pontos que possui. De acordo com as vitórias, o jogador ganha imagens especiais e títulos para seu lutador, como se fossem buttons para usar em seu nome. Tem pra todos os gostos: de "destruidor" a "morte encarnada". Se você possui um título desses, o jogador que eventualmente vencê-lo em combate acabará herdando-o. Quanto mais se desafia oponentes online, mais desses títulos se consegue. Jogar online também destrava material especial, como vídeos e imagens dos personagens. O componente online é a principal diferença entre as versões de SFIV para Xbox 360 e PlayStation 3. O Link testou ambas as versões, em diferentes horários, usando a mesma conexão de internet de 4 megabits. Os consoles foram conectados diretamente ao roteador usando um cabo de rede. O resultado foi surpreendente. Enquanto no Xbox 360, de 10 lutas, apenas uma não era possível por problemas de conexão, no PlayStation 3, o resultado foi muito pior. Metade das lutas – em alguns horários, o índice chegou a 70% – não era possível por problemas na conexão. Para confirmar o problema, usamos a mesma metodologia de testes com outro link de internet, dessa vez em outro endereço físico, usando uma conexão de 1 megabit de velocidade. O resultado foi o mesmo. A versão de Xbox 360 é superior à de PlayStation 3 exclusivamente pela robustez do sistema de jogos online. Sempre há alguém para jogar. No serviço online do PS3, além de demorado para conseguir um oponente, nem sempre é possível estabelecer uma conexão estável o bastante para jogar. Para quem não quer jogar online, isso não é um problema, mas essa falha pode ser muito frustrante. J.A.