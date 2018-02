SFR, da Vivendi, tem queda de 2,9% na receita em 9 meses

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) despencou 19,2 por cento, para 1,779 bilhão de euros (2,27 bilhões de dólares), disse a Vivendi em apresentação. A receita foi de 7,396 bilhões de euros.

O ritmo da queda na receita melhorou para 3,2 por cento no terceiro trimestre ante 4,7 por cento no primeiro semestre em bases comparáveis, disse a Vivendi. Sua base de assinantes no varejo móvel cresceu 0,8 por cento ao final de setembro para 11,3 milhões.

Os números são baseados em contas provisórias e não auditadas, disse a Vivendi.

(Por James Regan)