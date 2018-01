Shakira terá música exclusiva para celular A cantora colombiana Shakira vai lançar uma nova música que será disponibilizada exclusivamente para telefones celulares. Não dá para saber ser Hips Don´t Lie (Descolados não mentem) será um sucesso, mas quem quiser ouvir a canção não a encontrará em CDs ou em lojas virtuais como a Itunes da Apple. É claro que o mesmo não pode ser dito das redes de compartilhamento de arquivos, maior fonte de dores de cabeça para as gravadoras pelo índice elevado de arquivos piratas que elas distribuem pela internet. A música será oferecida para usuários da operadora Verizon, que atua no mercado norte-americano. Usuários que baixarem a música por US$ 2 terão acesso a um clip. A música poderá ser copiada depois para PCs.