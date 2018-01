Sharp adota tela ´duplas´ em notebook Uma ligeira diferença de ângulo na parte externa de uma tela de cristal líquido permite que um monitor exiba duas imagens diferentes, ao mesmo tempo. A tecnologia, criada pela Sharp, já foi mostrada em monitores de mesa e agora equipa também um notebook, criado no laboratório que a empresa mantém em Oxford. A máquina pode mostrar duas informações distintas para usuários à esquerda e à direita da tela. Contudo, essa tecnologia tem uma desvantagem: ela divide a resolução da tela pela metade, pois cada imagem só usará 50% dos pixels da tela. Essa tecnologia já está sendo usada em monitores para automóveis no Japão, de forma que o condutor possa ver informações do veículo e um passageiro possa assistir à programação da TV, por exemplo.