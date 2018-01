Sharp anuncia produção da maior LCD TV do mercado A empresa japonesa de eletrônicos Sharp anunciou nesta semana que desenvolveu a maior televisão de tela plana LCD do mundo, com 108 polegadas. O gigante japonês pretende fazer frente à concorrente Matsushita Electric Industrial, que criou uma tela de plasma de 103 polegadas. A intenção da Sharp é lançar a televisão no mercado em meados deste ano. A TV tem 2,4 metros de largura por 1,3 metro de altura, e por enquanto ainda não foi decidido seu preço. Esta televisão de tela plana será a maior já lançada pela Sharp, que até agora tinha no mercado uma de 65 polegadas, e será produzida em uma de suas fábricas em Kameyama, na província de Mie (sul do Japão).