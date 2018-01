Sharp lança novas multifuncionais para empresas A divisão de produtos corporativos da Sharp anunciou novos modelos de multifuncionais com o lançamento dos modelos MX-2300N e MX-2700N, que permitem aos usuários imprimir arquivos coloridos ou preto e branco com velocidades de até 27 PPM (páginas por minuto). Outra novidade é que os modelos trazem entradas USB par ligar Pen drives e outros dispositivos para imprimir documentos, arquivos PDF e até imagens. A mesma função é válida para a digitalização de documentos A nova linha de multifuncionais da empresa conta ainda com HD interno, que pode armazenar grandes volumes de trabalhos temporários. ?Desenvolvemos a tecnologia de impressão a laser micro-toner e com a estabilização de imagem avançada permite uma definição superior de imagem por folha impressa, o que garante uma excelente qualidade de reprodução?, destaca José Romano, gerente de marketing da Sharp Eletronics Os modelos da família MX também detectam as condições ambientais, tais como umidade e temperatura durante o processo de impressão, para ajustar e assegurar uma ótima qualidade de imagem e nitidez de cor.