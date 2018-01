Sharp vai vender maior tela de LCD do mundo, com 108 polegadas A fabricante japonesa de eletrônicos Sharp afirmou nesta sexta-feira que começará a vender no mês que vem a maior tela de cristal líquido do mundo (LCD). O tela de 108 polegadas, com preço aproximado de 11 milhões de ienes (102,1 mil dólares), será produzida apenas sob encomenda e vendida principalmente a empresas, segundo a Sharp. No ano passado, as fabricantes de TV competiam para ver quem criaria a maior tela, numa demonstração de proeza à medida em que buscavam vencer a competição de preços em telas de grandes formatos. A nova TV da Sharp deve ser superada no ano que vem pela televisão de 150 polegadas da Matsushita Electric Industrial, dona da marca Panasonic. A fraca demanda por grandes televisores afeta fabricantes como a Hitachi e Pioneer, que registraram grandes prejuízos em suas operações com TVs porque não tinham reservas para amenizar a queda nos preços por TVs menores em alta demanda. A Sharp, cujo plano original era foco em telas maiores, deu mais importância para os televisores de 40 polegadas e modelos menores em meados do ano passado.