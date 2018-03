Shopping popular ocupará lugar da Feira da Madrugada O secretário municipal de Coordenação das Subprefeituras, Chico Macena, afirmou nesta quarta-feira, 8, que até o fim do ano, a Prefeitura de São Paulo espera licitar a contrução de um shopping popular no local hoje ocupado pela Feira da Madrugada, no Brás, na região central da capital paulista.Atualmente, a gestão Fernando Haddad (PT) está elaborando o projeto arquitetônico do centro de compras.