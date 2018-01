Shoppings da capital têm exposições de graça

Sim, existem alternativas às compras ou às praças de alimentação. E de graça. Se você cansou de bater pernas, quer dar uma folga ao cartão de crédito ou só está passeando, confira estas exposições em shoppings de São Paulo.

1. Perseguição do Partido Comunista Chinês

No Shopping Ibirapuera, a exposição “Verdade, Benevolência e Tolerância” tem obras sobre a perseguição do Partido Comunista Chinês contra seguidores do Falun Dafa, doutrina que une exercícios físicos e meditação na busca por melhor qualidade de vida. Ao todo, são 22 pinturas de 18 artistas, alguns perseguidos e refugiados.

Onde: Piso Jurupis, Shopping Ibirapuera - Avenida Ibirapuera, 3103.

Quando: Até 14 de março, todos os dias, das 10h Às 22h.

2. Ayrton Senna

O Shopping Anália Franco exibe 45 capacetes de Fórmula 1, entre os quais cinco originais e usados pelo piloto brasileiro. Os outros foram personalizados por artistas convidados.

Onde: Praça de eventos do Shopping Anália Franco - Avenida Regente Feijó, 1739.

Quando: Até o dia 22 de março. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h.

3. Hello Kitty

No ano passado, a personagem japonesa completou 40 anos. Como comemoração, o Shopping Frei Caneca tem uma mostra que reúne ilustrações, curiosidades e objetos relacionados à Hello Kitty. Entre os destaques está uma boneca de 1,4 metros de altura customizada por Romero Britto. Há também um espaço para as crianças com atividades e oficinas nos fins de semana.

Onde: Piso 3 do Shopping Frei Caneca, Rua Frei Caneca, 703.

Quando: Até o dia 22 de março. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h.

Oficina Hello Kitty – Espaço Kids – Piso TS

Data: 14, 15, 21 e 22 de março.

Horário: Sábado, das 12h às 20h e domingo, das 14h às 20h.

Público: Crianças de 3 a 12 anos.

4. Mulheres Poderosas

Uma exposição no Tietê Plaza Shopping em homenagem ao dia da mulher tem cartuns de mulheres influentes, como a artista plástica Tomie Ohtake, Meryl Streep, Rita Lee e Leila Diniz. Ao todo, são 56 caricaturas assinadas por brasileiros, entre os quais Maurício de Sousa, Jal, Alecrim e Fernandes.

Onde: Piso Térreo do Tietê Plaza Shopping, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1465.

Quando: Até o dia 29 de março. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 11h às 22h.

5. Café

O Museu do Café leva ao Shopping D uma mostra sobre a bebida que é tão querida por brasileiros. O foco está na planta, com painéis que mostram a estrutura do cafeeiro em detalhes. Além da exposição, a agenda tem atividades e oficinas como a “Dica do Barista”, em que baristas do Centro de Preparação de Café do museu vão ensinar o público a fazer um bom café caseiro.

Onde: Shopping D, Avenida Cruzeiro do Sul, 1100.

Quando: Até dia 14 de abril. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h.

Atividades:

Oficina de Vitral - 14 de março, das 15h às 16h.

Contação de história - 14 e 21 de março, das 16h30 às 17h30.

Dica do Barista - 14 de abril, das 11h30 às 12h30.

Um dia de Calixto - 21 de março, das 15h às 16h.