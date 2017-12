Show de dança e mosaicos marca jogos na Coréia do Norte

Todos os anos, os "Jogos das Massas", um espetáculo que mistura coreografia e ginástica, atraem milhares de espectadores na Coréia do Norte. Esse ano não foi diferente, apesar das enchentes no país terem deixado mais de 300 mil pessoas desabrigadas e as plantações destruídas. Os "Jogos das Massas" são organizados pelo governo como uma demonstração de "grandeza" do país e da "devoção do povo aos seus líderes". Em um tradicional espetáculo que faz parte dos jogos, milhares de norte-coreanos formam mosaicos humanos dos ícones e slogans do país comunista, junto com ginastas e dançarinos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.