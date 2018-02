Show gospel reúne 100 mil no Aterro do Flamengo Mais de cem mil pessoas estão reunidas no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, para um festival de música gospel que deve completar oito horas de shows. O Festival Promessas é considerado o maior evento de música religiosa já realizado no País e oferece gratuitamente nove shows, entre os quais de Fernanda Brum, Ludmila Ferber e do grupo Diante do Trono, considerados estrelas do mundo evangélico.