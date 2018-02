Shows de João Gilberto devem ficar para o ano que vem João Gilberto tem festejado seus 80 anos no melhor estilo João Gilberto. Sem dar sinais de vida a produtores, empresários, casas de show ou assessores de imprensa, deixa de novo a incerteza no ar. Os shows previstos para os dias 18, em São Paulo, e 21, no Rio, não devem mais ocorrer, segundo sua mulher, Claudia Faissol. Enquanto ela justificava que João não pode sair de casa por estar gripado, empresários da turnê, sem notícias do cantor, aguardavam os advogados de João para uma posição oficial.