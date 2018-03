SIC vai difundir qualidade da carne brasileira O ano passado foi um dos mais ativos desde a fundação do Serviço de Informação da Carne (SIC) e, segundo a entidade, este ano, um dos focos do serviço será a divulgação, no mercado interno, da importância da carne na alimentação humana. Também faz parte do trabalho do SIC evitar que o produto brasileiro seja prejudicado no comércio internacional, principalmente no mercado europeu. Conforme o SIC, um dos destaques de 2007 foi o lançamento do segundo livro de receitas da entidade. Em junho, foram produzidos 15 mil livros e, até novembro, 12 mil exemplares já haviam sido distribuídos entre consumidores e associados. Entre as feiras agropecuárias, o SIC esteve presente na Expozebu, Feicorte, ExpoAraçatuba e Expoinel. ''''Participamos até do Congresso de Nutrição Humana, em São Paulo (SP), onde nosso curso de manipulação de carne bovina e nutrição bateu recorde de público, com mais de 150 inscritos'''', diz a vice-presidente executiva do SIC, Fabiana Aviles. Site: www.sic.org.br.