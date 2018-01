Siemens apresenta telefone sem fio com recurso VoIP A Siemens apresentou na Telexpo o Gigaset C450 IP, telefone sem fio que traz suporte a aplicações de voz sobre IP (VoIP). Com ele, é possível receber ligações de uma linha normal e de uma aplicação de VoIP no mesmo aparelho. O C450 suporta qualquer aplicação que use o protocolo SIP (usado em várias ferramentas de VoIP). Também funciona como um telefone sem fio comum, com alcance de até 30 metros em relação á sua base. O aparelho é um lançamento mundial da Siemens, que também está sendo mostrado ao público nesta semana durante a CeBIT, feira de tecnologia e telecomunicações que acontece em Hannover, na Alemanha. No Brasil, deve ser vendido avulso e também vinculado a serviços de operadoras que explorem a tecnologia VoIP. O preço no mercado europeu é de 99 euros.