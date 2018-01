Simulação digital prevê eficácia de políticas públicas No jogo SimCity, o usuário assume o papel de prefeito de uma cidade virtual no PC, e precisa quebrar a cabeça para administrar demandas públicas, gerar melhorias na infra-estrutura da cidade, o que o ajudará a melhorar a vida dos cidadãos e, dentro do jogo, garantir sua permanência no cargo. É mais ou menos isso que pesquisadores britânicos, na Universidade de Leeds, estão tentando fazer com uma simulação em computador usando diversos computadores atuando em conjunto (arranjo conhecido como ´grid computing´) e que criará um modelo virtual da população do Reino Unido. O projeto, que visa antecipar o impacto de políticas públicas, usando intrincados modelos matemáticos para duplicar padrões humanos de comportamento, será demonstrado nesta semana na SC06 (SuperComputing), evento que acontece na Flórida, EUA, reunindo projetos de supercomputação. A equipe, chefiada pelo Dr. Mark Birkin, usará dados colhidos no censo de 2001, mas sem considerar dados pessoais das pessoas. O projeto receberá ainda apoio financeiro do Conselho Britânico de Pesquisas Econômicas e Sociais. "Estamos construindo um modelo que representa todo o Reino Unido, ao nível de indivíduos (simulados), com domicílios, muitos atributos e comportamentos", disse Birkin. As informações reúnem dados como posses pessoais, preço de moradia, educação, saúde, transportes e lazer. O modelo considera estes dados e pode ser usado para projetar os impactos futuros de diferentes políticas públicas, ajudando os administradores a gerenciar melhor as cidades britânicas dentro dos mais variados cenários. "Podemos projetar as mudanças populacionais envolvendo atributos como saúde, emprego ou posso de automóveis em até 10 ou 20 anos no futuro", explicou Birkin.