Sinal de melhora no emprego nos EUA faz dólar subir 1% e voltar a R$2,32

A divisa dos EUA avançou 1,25 por cento, a 2,3244 reais na venda, terceira alta diária consecutiva. Na máxima da sessão, a divisa alcançou 2,3270 reais na venda. Segundo dados da BM&F, o volume de negociação ficou em cerca de 1,8 bilhão de dólares.

O avanço ganhou fôlego na última hora da sessão, antes do feriado do dia de Ação de Graças na quinta-feira, durante o qual os mercados financeiros norte-americanos não funcionarão.

"O mercado já estava em viés de alta por causa dos dados dos EUA, e o feriado de Ação de Graças favoreceu a aceleração desse avanço", afirmou o economista-chefe do Espírito Santo Investment Bank, Jankiel Santos.

O número de norte-americanos que solicitou novos pedidos de auxílio-desemprego diminuiu inesperadamente na semana passada, dando fôlego às expectativas de que o Federal Reserve, banco central do país, vai reduzir o programa de compra de títulos em breve, enxugando a liquidez global.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também pesaram preocupações com a situação fiscal brasileira, que, caso continue apresentando resultados ruins, pode piorar ainda mais a avaliação do país e espantar investidores.

Analistas ressaltaram ainda que, à medida que se aproxima o fim de ano, a tendência de fortalecimento do dólar ganha fôlego. Tradicionalmente, grandes empresas estrangeiras instaladas no Brasil fecham seus balanços e enviam remessas de lucro ao exterior.

"Virando o mês, começam as remessas de lucro. Com expectativas de redução no estímulo dos EUA em breve e dúvidas sobre um possível 'downgrade' do crédito brasileiro, o viés do dólar é para cima", afirmou o especialista em câmbio da corretora Icap, Italo dos Santos.

INTERVENÇÕES E SELIC

O BC concluiu a rolagem integral do lote de swaps cambiais tradicionais --equivalente a venda de dólar futuro-- que vencem em dezembro, com valor financeiro de 10,110 bilhões de dólares. Na décima etapa da rolagem, o BC vendeu a oferta total de 22,2 mil swaps.

A autoridade monetária também deu mais um passo em seu programa de atuações diárias, com a venda de 3.700 contratos de swaps tradicionais com vencimento em 5 de março e 6.300 contratos com vencimento 2 de junho de 2014. O volume financeiro foi de 496,8 milhões de dólares.

Segundo Santos, o mercado deve ficar atento agora a novos sinais sobre o destino das rações diárias do BC no próximo ano. O diretor de Política Monetária do BC, Aldo Mendes, já afirmou que o programa de intervenções diárias, que teve início em agosto, não tem data para acabar.

A atenção também fica voltada para o comunicado que o Banco Central emitirá após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ainda nesta quarta. A expectativa é sobre se o documento trará indicativos em relação aos próximos passos da política monetária brasileira já que é praticamente consensual que a Selic subirá 0,5 ponto, para 10 por cento ao ano.

BÔNUS DE LIBRA

Havia expectativa de entrada de recursos do pagamento do bônus do leilão do campo de Libra, de petróleo da camada pré-sal, já que se encerra nesta quarta o prazo para o repasse. Mas dois analistas afirmaram que o dinheiro já deve ter sido trazidos ao país nas últimas sessões.

"Acredito que tudo que tinha que entrar, já entrou", afirmou o operador de um banco internacional.

Na semana passada, o país registrou entrada líquida de 4,548 bilhões de dólares, revertendo o déficit acumulado no mês até então.

(Reportagem adicional de Marília Carrera)