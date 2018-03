Sindicato com 1,9 milhão de filiados dá apoio a Obama A influente União Internacional dos Empregados de Serviços (Seiu), um sindicato com 1,9 milhão de filiados, manifestou na sexta-feira apoio à candidatura do senador democrata Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. Andy Stern, presidente da entidade, disse que houve apoio "esmagador" da direção do sindicato à decisão em favor de Obama, que trava uma disputa acirrada com a também senadora Hillary Clinton pela indicação do Partido Democrata às eleições de 4 de novembro. "Tornou-se claro que os membros do nosso sindicato e os líderes do nosso sindicato acham que é hora de participar de um esforço para fazer de Barack Obama o próximo presidente dos EUA", disse Stern por telefone a jornalistas. "Achamos que ele tem a experiência e a visão que precisamos em nosso próximo presidente", afirmou Stern, salientando porém o "enorme respeito" do sindicato a Hillary. A Seiu é um dos sindicatos que mais crescem na América do Norte. Ele representa profissionais da saúde e de outros setores de serviços. O apoio permitirá que Obama use os recursos de organização do sindicato e lhe dará impulso para as importantes disputas nas primárias de Texas e Ohio, no dia 4 de março. Stern disse que a atividade do sindicato junto à comunidade latina, entre outros grupos, será de grande ajuda em atrair eleitores para o senador negro. Após uma série de vitórias consecutivas nos últimos dias nas prévias estaduais, Obama está à frente de Hillary em número de delegados para a convenção nacional de agosto. A estratégia da senadora agora é tentar vencer em Texas e Ohio, Estados que elegem grande número de delegados. (Reportagem de Donna Smith)