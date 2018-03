Sindicato convoca greve contra mudanças no ensino de SP O Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal (Sinpeem), o maior da categoria, afirma que a Prefeitura de São Paulo ignorou a opinião dos profissionais da educação na formulação do programa de reestruturação e convoca paralisação para o dia 30. O ato está marcado para as 13 horas, na frente da Prefeitura, no centro. A manifestação vai reforçar a paralisação nacional convocada pela Central Única do Trabalhadores (CUT).