Sindicato de Aeroviários da cidade do Rio anunciam greve para 5º-feira

O sindicato, vinculado à Força Sindical, afirmou em nota divulgada em seu site que a greve foi convocada após "nove meses de intensas negociações e devido à intransigência dos sindicatos patronais".

A categoria cobra das empresas aéreas reajuste salarial real e abono relacionado à Copa.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou em comunicado que "está acompanhando a situação e os eventuais impactos nas operações" e que "as empresas aéreas possuem planos de contingência elaborados para o período da Copa".

Já o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) disse que a greve está sendo convocada por um sindicato dissidente e que não pretende convocar uma paralisação.

“Nós não vamos parar, não haverá greve, essa paralisação está sendo chamada por um sindicato dissidente e de menor representatividade", afirmou a representante do SNA no Rio de Janeiro, Selma Balbino.

"Nós não queremos parar porque obtivemos no nosso acordo com os patrões avanços sociais importantes como licença-maternidade de seis meses, entre outros, e o pessoal do nosso lado que pensou em parar viu o que aconteceu em São Paulo com os metroviários, com as demissões e multas e fechamos pela manutenção das atividades”, acrescentou a representante.

Segundo ela, há seis mil aeroviários no Estado, e o Sindicato Nacional representa mais da metade.

O anúncio do Simarj acontece na véspera do pontapé inicial da Copa do Mundo, com turistas e torcedores chegando em todas as cidades-sede, inclusive Rio de Janeiro.

O primeiro jogo no Maracanã será no domingo, com partida entre Argentina e Bósnia.

(Por Alberto Alerigi Jr., Rodrigo Viga Gaier e Leonardo Goy, em Brasília)