Sindicato de ferroviários organiza passeata no RJ O sindicato de ferroviários sairá na manhã de hoje em passeata da Central do Brasil, dando continuidade às greve por segurança no trabalho no Rio. Uma assembleia realizada na noite de ontem decidiu pela continuidade do movimento. De acordo com a Supervia, que administra ramais ferroviários no Rio, todos os ramais estão funcionando, mas alguns deles, como os de Saracuruna (Duque de Caxias) e Belford Roxo, ambos na Baixada Fluminense, operam com intervalos de 30 minutos. A concessionária afirma que a reivindicação da categoria é salarial.