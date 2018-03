Sindicato diz que 90% dos ônibus circulam no Rio A circulação de ônibus está praticamente normalizada na manhã desta quarta-feira, 28, nos principais trechos da zona oeste do Rio afetados pela greve dos rodoviários no início do mês. O sindicato das empresas de ônibus (Rio Ônibus) estima que 90% da frota está nas ruas.