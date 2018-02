Sindicato nacional de aeroviários rejeita acordo de reajuste O Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) rejeitou o acordo com as companhias aéreas e, segundo a assessoria de imprensa da entidade, paralisações parciais já começaram no início da noite desta quinta-feira entre os funcionários em terra nos aeroportos do Galeão (RJ), Brasília, Salvador e Confins (MG).