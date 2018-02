Sindicato suspende greve em refinaria Repar

O motivo da paralisação foi o impasse nas negociações com os gestores da refinaria em relação à pauta de reivindicações sobre segurança, após um incêndio que paralisa os trabalhos desde o final de novembro.

A produção na refinaria deverá ser retomada a partir de terça-feira, segundo previsão da Petrobras, embora a produção possa ser reiniciada com carga limitada, de dois terços do total.

"Os principais avanços foram a ampliação de três para quatro operadores na área da Unidade de Destilação (U2100), a garantia de repouso de 24 horas para cada trabalhador envolvido na partida da U2100, a criação de um Grupo de Trabalho (GT) com a participação do sindicato para acompanhamento da saúde dos trabalhadores que participaram do combate ao incêndio e limpeza da U2100...", disse o sindicato em nota.

(Por Brad Haynes)