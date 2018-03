Sindicatos planejam novas paralisações nesta sexta-feira

Em São Paulo, além de previstos alguns atos espalhados pela cidade e da expectativa de uma paralisação de ônibus pela manhã, o principal ato deve ser o encontro de lideranças das centrais na Avenida Paulista, a partir das 15h.

Segundo a Força Sindical, grande parte dos ônibus urbanos das regiões Norte, Sul, Leste e Oeste de São Paulo vai paralisar suas atividades entre às 4h e 7h. No entanto, procurado, o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, via assessoria de imprensa, não confirmou se haverá realmente a greve parcial. A Força promete ainda atos em rodovias como a Raposo Tavares, Anchieta, Bandeirantes, Castelo Branco e Dutra.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes já confirmou que vai aderir ao Dia Nacional de Manifestação. O presidentes do sindicato, Miguel Torres, estará, a partir das 4h, na Estrada de Itapecerica, 1.290, na Vila das Belezas, zona sul da capital. Acompanhado do presidente da Força, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, seguirão para a fábrica de motores MWM, na Av. das Nações Unidas, 22.002, em Santo Amaro, de onde sairão para outros pontos de manifestação. A ideia é estar, às 10 horas, na concentração de trabalhadores no Viaduto Santa Ifigênia, no centro.

De acordo com a CUT, a ideia é que algumas categorias - como químicos, petroleiros e têxteis -, sigam direto para a concentração na Paulista, enquanto outras se concentrem no Centro da capital e sigam em passeata até o MASP. Na Paulista, estarão o presidente da CUT Nacional, Vagner Freitas, secretários e diretores executivos da CUT, o presidente da CUT Estadual, Adi dos Santos, além de militantes e trabalhadores.

Os professores estaduais, ligados à CUT, devem se concentrar na Praça da República, às 13h, e seguir para a Avenida Paulista. Já os professores municipais planejam encontro, também às 13h, na frente do prédio da Prefeitura.

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região também confirmou adesão ao ato e informou que as agências localizadas próximas às regionais do Sindicato - como Centro, Osasco e avenidas João Dias e Faria Lima - terão a abertura atrasada em uma hora. Os bancários pretendem ainda participar do ato às 15h, no vão livre do Masp.