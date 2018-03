Sininho não viria ao Rio no final da Copa, diz seu pai O bancário aposentado Antônio Sanzi, pai de Elisa Quadros Sanzi conhecida como Sininho e presa em Porto Alegre no sábado, 12, sob a acusação de formação de quadrilha armada, por ter participado de manifestações de rua que acabaram em violência, disse que a filha não estaria no Rio em qualquer dos atos marcados para a final da Copa do mundo, no domingo.