Sintonize o aplicativo e escolha as suas músicas Apesar de os aplicativos musicais do Orkut, do MySpace ou do Facebook servirem basicamente para mostrar as músicas de que você gosta, cada um tem seus pontos fortes. A escolha do mais adequado depende de seu objetivo . O Last.fm é ótimo para pessoas que já têm um perfil cadastrado no site e uma lista de músicas atualizadas com freqüência. Assim, todas as informações sobre o seu gosto musical já estão prontas para serem publicadas no perfil. O Facebook é a única das três redes sociais que tem um aplicativo oficial do Last.fm. No Orkut há uma versão criada por usuários. Nos aplicativos do Orkut e do Facebook, é possível escolher os tipos de listas de música que quer, como as últimas mais ouvidas, últimas favoritas, artistas mais ouvidos na semana, entre outras opções. Já o MySpace aceita códigos HTML e é muito melhor adicionar o aplicativo oficial do Last.fm – chamado de widget. No site do Last.fm, entre no link "widget" ao final da página e copie o código dentro das configurações do seu perfil no MySpace. Mas, se você prefere ter um fundo musical no seu perfil em vez de uma lista de músicas, os melhores aplicativos são o iLike, o Músicas no Perfil, o Music Playlists, o My Music, o Minha Música e o Sonora. Com exceção dos últimos dois, que só funcionam no Orkut, todos têm versões para as três redes sociais. Músicas no Perfil, Minha Música e Music Playlists são aplicativos bem parecidos. Você digita o nome da banda e da canção. Em seguida, o aplicativo mostra um vídeo do YouTube no seu perfil. A diferença do Minha Música é que ele também exibe a letra da canção. Já no Playlists, a intenção é que você também crie listas de músicas e as compartilhe com amigos. O iLike também toca as músicas que você escolhe, mas ele tem outras utilidades legais. Dá para interagir com amigos que também usam o programa, dedicando músicas a eles e até adicionando emoticons aos recados sonoros. Já o MyMusic é uma mistura de Last.fm com tocador de música. Você instala um programinha no computador. Ele irá registrar todos os MP3 tocados e atualizar sua lista no perfil, que podem ser ouvidas por amigos que visitarem sua página. Outro aplicativo é o TuneSocial. Ele serve para quem gosta de escrever sobre discos que já ouviu e listar aqueles que têm vontade de escutar. Ainda dá para ler as opiniões de outros usuários. F.S.