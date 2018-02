Síria anuncia que assinará acordo com Liga Árabe A Síria respondeu "positivamente" a um plano proposto pela Liga Árabe com o objetivo de pôr fim a oito meses de violência no país e espera assinar o acordo em breve, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores sírio, Jihad al-Makdest, nesta segunda-feira.