Síria se desfez de 80% de suas armas químicas, dizem monitores

Sigrid Kaag, coordenador especial da missão conjunta das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), disse que, se o ritmo se manteve, a Síria deve ser capaz de cumprir o seu prazo de 27 de abril a entregar todos os agentes químicos declarados.

"O ritmo renovado dos movimentos é positivo e necessário para assegurar o progresso no sentido de um prazo apertado", disse Kaag.

O presidente sírio, Bashar al-Assad concordou com os Estados Unidos e a Rússia para se desfazer das armas químicas -um arsenal que Damasco nunca havia reconhecido formalmente- depois que centenas de pessoas foram mortas em um ataque com gás sarin nos arredores da capital, em agosto passado.

Washington e seus aliados ocidentais disseram que as forças de Assad espalharam o agente, no pior ataque químico do mundo em um quarto de século. O governo culpou o lado rebelde na guerra civil da Síria, que está agora em seu quarto ano.

(Reportagem de Oliver Holmes)