Sistema busca combustível mais barato perto de casa

Uma empresa brasileira de internet desenvolveu um sistema que permite ao usuário saber quais postos perto de onde mora vendem combustível mais barato. A partir da interface do Google Maps, o software reconhece a posição dos postos e informa, apenas ao passar o mouse sobre o ponto, qual o preço da gasolina, álcool e óleo diesel. Clique para fazer a pesquisa O sistema foi inaugurado há um mês pela Tesla, patrocinado pela Volkswagen. É possível pesquisar qualquer localidade da cidade de São Paulo. Ainda não estão disponíveis buscas para outras capitais brasileiras. A procura por "avenida paulista", por exemplo, gera nove opções de abastecimento na região dos Jardins e Centro. Os postos Emanuela Auto Posto, na praça 14 Bis, e Augusta's Auto Posto, na rua Augusta, estão com a gasolina mais barata, a R$ 2,379 o litro, nesta quinta-feira, 16. A lista de 29,5 mil postos do software é obtida na Agência Nacional de Petróleo (ANP). Os preços são atualizados semanalmente, de acordo com um relatório da entidade.