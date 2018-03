Sistema Cantareira atinge a pior marca histórica: 15,5%

Ao contrário do aconteceu em dezembro, janeiro e fevereiro, as chuvas de março estão dentro da média prevista. O volume, no entanto, ainda não é suficiente para recuperar os níveis das reservas. Nas duas primeiras semanas do mês, choveu sobre a região do Cantareira (na divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais) 122,4 milímetros (mm), mais de 65% da média histórica prevista para março.

Nesta sexta, o índice do Alto Tietê se manteve estável, em 38,5%, enquanto o do Guarapiranga subiu para 74,4%. Para garantir o abastecimento de água na Grande São Paulo, a Sabesp anunciou que irá transferir para os dois sistemas o abastecimento de até 3 milhões dos 8,8 milhões de consumidores atendidos pelo Cantareira.

Apesar da situação crítica do principal sistema de abastecimento da região, a concessionária segue descartando a possibilidade de um racionamento. Nesta quinta-feira, a Sabesp anunciou a redução da água distribuída aos municípios permissionários do Cantareira, aqueles que compram água da companhia no atacado. Na Grande SP, Guarulhos será a cidade mais afetada.