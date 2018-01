Sistema Cantareira fica estável em 6,6% O volume do Cantareira, o maior dos sistema administrados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), ficou estável de ontem, 10, para hoje, 11, em 6,6%, de acordo com dados da empresa. O Sistema Alto Tietê, por outro lado, caiu a 11,4%, ante 11,6% registrado ontem, apesar da chuva na região.