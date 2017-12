Sistema Cantareira volta a cair mesmo com chuva As chuvas dos últimos dias foi insuficiente para aumentar a reserva do Sistema Cantareira. Neste domingo, o volume disponível voltou a cair, atingindo 12,1% de sua capacidade total. Ontem, esse patamar estava em 12,2%, e na sexta-feira, em 12,4%, de acordo com monitoramento realizado pela Sabesp. O montante já considera a segunda cota do volume morto, que passou a ser contabilizada no último mês.