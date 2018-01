Sistema conecta usuário ao Second Life via navegador

Graças a uma linha de programação desenvolvida no Reino Unido, agora já é possível estar conectado ao universo virtual do Second Life (SL) sem necessidade de instalar o programa cliente típicamente usado para acessar o ambiente 3D do jogo. Isso significa que avatares podem interagir com o metaverso a partir do navegador da internet e conversar com usuários em uma espécie de messenger online. Na prática, é a convergência entre SL e Web. A pesada interface gráfica do programa agora pode ser utilizada apenas para explorar fisicamente o metaverso. As outras funções do Second Life (comunidades virtuais e chat), que não precisam dos gráficos para funcionar, ficam independentes com a "invenção", batizada de AjaxLife. Se o programa se popularizar, pode substituir até os serviços de mensageiros instantâneos oferecidos pela Microsoft, Yahoo, entre outras, entre usuários do SL. A novidade é útil especialmente para quem usa o computador para outras atividades ao mesmo tempo em que precisa estar conectado ao metaverso. Com a linha de programação, o programa cliente fica em repouso enquanto o avatar interage com o Second Life pela Web. Para máquinas menos potentes, significa grande melhora no desempenho geral do sistema, preservando as funções de comunicação. Outra utilidade é usar o SL ao mesmo tempo em que se navega pela Web. Como funciona A programação foi desenvolvida por uma inglesa, Katharine Berry. A única forma de acessar o AjaxLife é pelo blog dela, no endereço blog.katharineberry.co.uk/2007/07/02/ajaxlife/. Para ir direto à tela de login, clique em https://secure.katharineberry.co.uk/ajaxlife-s/login.kat. Usuários devem executar um arquivo de sistema, com final ".kat", incluir login e senha do SL e então navegar pelo mundo virtual e interagir com avatares. Há janelas independentes para o mapa do metaverso, chat e mensagens instantâneas. Ainda há falhas na capacidade do servidor. Se inativo por alguns minutos, o AjaxLife desconecta o usuário automaticamente. Mas comentários no blog e a grande repercussão da "invenção" entre usuários mostra que o sistema foi aprovado. Sobre o Second Life O Second Life é um universo 3D interativo criado em 2003 onde os usuários podem conversar com outras pessoas, construir, comprar e vender itens, dançar, jogar e realizar muitas outras atividades. Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. O usuário não paga nada para construir o seu avatar, a representação do jogador dentro do mundo virtual. Paga apenas para construir alguma coisa, o que exige a posse de um terreno no mundo virtual e, claro, se quiser comprar itens pagos. O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil e que pode ser acessado diretamente no inventário dos avatares. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos, agenda cultura e muito mais.